СБУ обнаружила пыточную рядом со Святогорской Лаврой

Святогорск. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины. Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые напрямую указывают на признаки пыток. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий», — говорится в сообщении.



В СБУ также отметили, что сейчас следователи устанавливают количество и личности пострадавших, а также лиц, причастных к пыткам. В рамках начатого уголовного производства по частям 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

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