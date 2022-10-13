У звільненому від окупантів Святогірську запрацювала «Укрпошта»

Святогірськ. Скріншот

У звільненому від російських окупаційних військ Святогірську працює відділення «Укрпошти». Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Люди отримують пенсії та соціальні виплати.



«Підвозимо гуманітарну допомогу — поступово повертаємо звільнене місто до життя… Усі мешканці Святогірська мають можливість безплатно евакуюватися в безпечніші регіони України. Закликаю всіх скористатися цією можливістю: зима буде холодною та довгою», — зазначив керівник ОВА Павло Кириленко.







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Нагадаємо, у Святогірську почав працювати банкомат «Ощадбанку».