Столтенберг обещает поставить Украине оборудование для подавления беспилотников

НАТО предоставит Украине сотни устройств для борьбы с российскими и иранскими беспилотниками. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг после переговоров министров обороны стран альянса, сообщает «Интерфакс-Украина».



«Речь идет о сотнях устройств для генерирования помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», - сказал генсек альянса.



Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта, но союзники альянса будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.



Также он заявил, что в долгосрочной перспективе альянс поможет Украине перейти из образцов вооружения разработки СССР на современное оружие.