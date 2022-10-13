Столтенберг: НАТО надасть Україні пристрої для боротьби з безпілотниками

НАТО надасть Україні сотні пристроїв для боротьби з російськими та іранськими безпілотниками. Про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг після переговорів міністрів оборони країн альянсу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Йдеться про сотні пристроїв для генерування перешкод, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва, а також захистити українське населення і критично важливу інфраструктуру», - сказав генсек альянсу.

Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту, але союзники альянсу підтримуватимуть Україну доти, доки це буде необхідно.



Також він заявив, що у довгостроковій перспективі альянс допоможе Україні перейти із зразків озброєння розробки СРСР на сучасну зброю.