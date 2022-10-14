Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Беларуси ввели «режим контртеррористической операции»

14 октября 2022, 09:12

В Беларуси ввели «режим контртеррористической операции»

В Беларуси введен режим контртеррористической операции якобы из-за угрозы со стороны сопредельных государств. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», – сказал он.

По словам Макея, «мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить».

«Поэтому мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», – отметил министр.

По данным белорусского издания «Наша Нiва», Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей. По данным источников издания, повестки пока получат только жители сельских районов.

10 октября Александр Лукашенко объявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

Еще по теме

Места
Беларусь
Прочее
Мобилизация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:47
В Луганске на переходе водитель сбил троих девушек
09:16
В Донецке за сутки погибли двое и ранены четверо гражданских
09:13
К принудительной мобилизации на Луганщине оккупанты привлекли «ГАИ» — Гайдай
00:24
Резолюция ПАСЕ о террористическом режиме в России — главное за день ►
23:55
Путин хочет понравится жителям оккупированных территорий. Но нечем ►
21:08
Жителям Херсонщины предлагают поехать в регионы РФ на учебу или отдых и остаться там
18:45
Донецких детей хотят вакцинировать от ковида российским «Спутником-М»
18:10
Директора Мариупольской школы заочно уведомили о подозрении в коллаборационизме
18:07
Охранник боевика «Гиви» получил 13 лет тюрьмы
16:15
В Донецке в результате обстрела погиб мужчина
15:48
В Донецке восстанавливают гостиницу Donbass Palace, которая была повреждена обстрелом
15:47
«Мы предложили вывезти детей и выехать»: Глава «администрации» Херсонщины обратился к РФ
12:52
В Донецке на мине подорвался мужчина
12:19
«Чтобы обвинить Украину»: Наев рассказал, кто мог взорвать Крымский мост
09:56
«ДНР»: Под обстрелами погибли два жителя Горловки
все новости
12:19
СМИ: Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию в Беларуси
12:00
Число погибших в результате обстрела Запорожья 9 октября увеличилось до 13 человек
11:50
Сколько в Украине переселенцев и в каких регионах они проживают — данные Минреинтеграции
11:37
Армия РФ с июля смогла захватить всего несколько населенных пунктов — разведка Британии
11:25
В МАГАТЭ заявили о приближении к установлению защитной зоны вокруг Запорожской АЭС
11:17
На Донбассе за сутки армия РФ уничтожила и повредила 20 гражданских объектов
11:10
Мальчик умер в больнице: В Николаеве жертвами вчерашнего обстрела стали семь человек
10:52
Кириленко рассказал о последствиях обстрела Константиновки
10:35
На Харьковщине зарегистрировано почти 1 400 военных преступлений
10:29
В Донецкой области из-за войны РФ против Украины пострадали 407 детей
10:27
ISW: ВСУ продвигаются к Сватово, силы РФ — к Бахмуту
10:07
Украина получила от Испании системы ПВО Hawk — Минобороны
09:47
«Укрзалізниця» назначила на 14 октября эвакуационный поезд из Покровска во Львов
09:47
В Луганске на переходе водитель сбил троих девушек
09:16
В Донецке за сутки погибли двое и ранены четверо гражданских
все новости
ВИДЕО
Резолюция ПАСЕ о террористическом режиме в России — главное за день ►
14 октября, 00:24
Путин хочет понравится жителям оккупированных территорий. Но нечем ►
13 октября, 23:55
В освобожденном от оккупантов Святогорске заработала «Укрпочта»
13 октября, 15:08

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама