В Беларуси ввели «режим контртеррористической операции»

В Беларуси введен режим контртеррористической операции якобы из-за угрозы со стороны сопредельных государств. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава белорусского МИД Владимир Макей.



«Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», – сказал он.



По словам Макея, «мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить».



«Поэтому мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», – отметил министр.



По данным белорусского издания «Наша Нiва», Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей. По данным источников издания, повестки пока получат только жители сельских районов.



10 октября Александр Лукашенко объявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.