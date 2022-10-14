У Білорусі запровадили «режим контртерористичної операції»

У Білорусі запроваджено режим контртерористичної операції нібито через загрозу з боку суміжних держав. Про це заявив в інтерв’ю газеті «Известия» глава білоруського МЗС Володимир Макей.



«Була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов’язані чи не із захопленням окремих ділянок території Білорусі», — сказав він.



За словами Макея, «світ став таким непередбачуваним, що ми не можемо нікому вірити».



«Тому ми маємо захистити своїх людей і зробити так, щоб ні на один метр нашої землі не ступила нога окупанта», — зазначив міністр.



За даними білоруського видання «Наша Нiва», Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин. За даними джерел видання, повістки поки що отримають лише жителі сільських районів.



10 жовтня Олександр Лукашенко оголосив про те, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.