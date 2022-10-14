Сколько в Украине переселенцев и в каких регионах они проживают — данные Минреинтеграции

В Украине есть более пяти тысяч мест компактного поселения для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«На сегодняшний день 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около миллиона граждан. В целом в нашей стране из-за войны более семи миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Из них более миллиона — это дети», — рассказали в ведомстве.



В Минреинтеграции уточнили, что:

Восточный регион лидирует по количеству переселенцев — в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях находятся 1,9 миллиона ВПЛ;

1,7 миллиона человек избрали местом временного проживания запад Украины. Это Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Волынская области;

Северный регион (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская области) принял 1,6 миллиона ВПЛ;

Центральный (Виннитчина, Черкасщина, Кировоградщина, Полтавщина) — миллион;

Южный (Одесса, Николаев) — 0,7 миллиона переселенцев.

«На сегодняшний день продолжается эвакуация из только что освобожденных от оккупантов мест и из особо опасных регионов. В преддверии зимы Минреинтеграции привлекает органы власти всех уровней, громады и благотворителей к оперативному обустройству приютов и созданию для ВПЛ приемлемых условий проживания в холодный период года», — подчеркнули в ведомстве.