Сколько в Украине переселенцев и в каких регионах они проживают — данные Минреинтеграции

В Украине есть более пяти тысяч мест компактного поселения для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Минреинтеграции.
«На сегодняшний день 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около миллиона граждан. В целом в нашей стране из-за войны более семи миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Из них более миллиона — это дети», — рассказали в ведомстве.
В Минреинтеграции уточнили, что:
«На сегодняшний день продолжается эвакуация из только что освобожденных от оккупантов мест и из особо опасных регионов. В преддверии зимы Минреинтеграции привлекает органы власти всех уровней, громады и благотворителей к оперативному обустройству приютов и созданию для ВПЛ приемлемых условий проживания в холодный период года», — подчеркнули в ведомстве.
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