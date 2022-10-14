Скільки в Україні переселенців та в яких регіонах вони проживають — дані Мінреінтеграції

В Україні є понад п'ять тисяч місць компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
«На сьогодні 5670 місць компактного проживання для переселенців дали притулок близько мільйона громадян. Загалом у нашій країні через війну понад сім мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад мільйон — це діти», — розповіли у відомстві.
У Мінреінтеграції уточнили, що:
«На сьогодні триває евакуація з щойно звільнених від окупантів місць та з особливо небезпечних регіонів. Напередодні зими Мінреінтеграції залучає органи влади всіх рівнів, громади та благодійників до оперативного облаштування притулків та створення для ВПО прийнятних умов проживання в холодну пору року», — наголосили у відомстві.
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