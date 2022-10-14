Скільки в Україні переселенців та в яких регіонах вони проживають — дані Мінреінтеграції

В Україні є понад п'ять тисяч місць компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



«На сьогодні 5670 місць компактного проживання для переселенців дали притулок близько мільйона громадян. Загалом у нашій країні через війну понад сім мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. З них понад мільйон — це діти», — розповіли у відомстві.



У Мінреінтеграції уточнили, що:

Східний регіон лідирує за кількістю переселенців — у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебувають 1,9 мільйона ВПО;

1,7 мільйона осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області;

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 мільйона ВПО;

Центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) — мільйон;

Південний (Одеса, Миколаїв) — 0,7 мільйона переселенців.

«На сьогодні триває евакуація з щойно звільнених від окупантів місць та з особливо небезпечних регіонів. Напередодні зими Мінреінтеграції залучає органи влади всіх рівнів, громади та благодійників до оперативного облаштування притулків та створення для ВПО прийнятних умов проживання в холодну пору року», — наголосили у відомстві.