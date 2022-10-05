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Минэкономики: Рабочие места потеряли 5 млн переселенцев

05 октября 2022, 16:37

Минэкономики: Рабочие места потеряли 5 млн переселенцев

Более 6,4 млн украинцев выехало за границу из-за войны, из них до 3 млн – трудоспособного возраста, а еще 7,7 млн человек стали переселенцами, из них 5 млн потеряли рабочие места. Об это м сообщила заместительница министра экономики Татьяна Бережная, передает «Интерфакс-Украина».

«Подавляющее большинство украинцев, выехавших за пределы Украины, – это женщины, дети и лица старше 60 лет. По оценкам ILO (Международная организация труда, МОТ), 2,75 млн уехавших находятся в трудоспособном возрасте», - отметила Бережная.

Она добавила, что две трети таких украинцев имеют высшее образование, а почти половина (49%) были заняты в высококвалифицированных профессиях.

По данным системы мониторинга численности населения, опирающегося на данные мобильных операторов, ежедневно количество лиц, которые находились за пределами Украины, составляло около 3 млн человек на протяжении апреля-сентября 2022 года. Этот показатель достиг 3,2 млн человек 25 сентября 2022 года.

Согласно данным, 42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% – не работающие, 8% – студенты, 23% – пенсионеры, 10% – не удалось определить.

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