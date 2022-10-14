В деоккупированный Изюм вернули газоснабжение

Сегодня, 14 октября, в Изюм вернули газоснабжение. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Первые 500 семей города уже имеют в домах газ. Кроме того, возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмщины. Там подключено к газу уже около 900 домовладений. Также продолжаются работы и в селах Балаклейщины», - написал он.

Синегубов к тому же рассказал, что одновременно пусконаладочные работы по восстановлению газоснабжения осуществлены в селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района, и в поселке Волохов Яр Чугуевского района.

Всего за сутки, по информации Харьковской ОВА, подключен газ к более чем 3 тысячам домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

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