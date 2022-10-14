У деокупований Ізюм повернули газопостачання

14 жовтня 2022, 15:45

У деокупований Ізюм повернули газопостачання

Сьогодні, 14 жовтня, в звільнений від армії РФ Ізюм повернули газопостачання. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Перші 500 родин міста уже мають в оселях газ. Крім того, відновлюється газопостачання 15 сіл Ізюмщини. Там підключено до газу уже близько 900 домоволодінь. Також тривають роботи і у селах Балаклійщини», - написав він.

Синєгубов до того ж розповів, що одночасно пуско-налагоджувальні роботи з відновлення газопостачання здійснено у селах Грушівка, Благодатівка, Нечволодівка та Московка Куп'янського району, та у селищі Волохів Яр Чугуївського району.

Усього за добу, за інформацією Харківської ОВА, підключено газ до більш ніж 3 тисяч будинків Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що армія РФ витратила дві третини свого арсеналу ракет.

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