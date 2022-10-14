В Волновахе открыли бюст командира батальона боевиков «Вохи»

В оккупированной Волновахе

В оккупированной Волновахе открыли бюст командира батальона боевиков «Спарта» Владимира Жоги с позывным «Воха».



Бюст установили возле здания «горадминистрации». На открытии присутствовали глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, нынешний командир «Спарты» — отец «Вохи» Артем Жога, местные жители, юнармейцы, курсанты «Донецкого военного общевойскового командного училища ДНР».







Напомним, ранее бюст «Вохи» открыли в центре Донецка.

Владимира Жогу убили 5 марта в боях за Волноваху. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание «Героя России» посмертно.