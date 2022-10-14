У Волновасі відкрили бюст командира батальйону бойовиків «Вохи»

В окупованій Волновасі

В окупованій Волновасі відкрили бюст командира батальйону бойовиків «Спарта» Володимира Жоги з позивним «Воха».



Бюст встановили біля будівлі «міськадміністрації». На відкритті були присутні голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін, нинішній командир «Спарти» — батько «Вохи» Артем Жога, місцеві жителі, юнармійці, курсанти «Донецького військового загальновійськового командного училища ДНР».







Нагадаємо, раніше бюст «Вохи» відкрили в центрі Донецька.

Володимира Жогу вбили 5 березня у боях за Волноваху. Президент РФ Володимир Путін надав йому звання «Героя Росії» посмертно.