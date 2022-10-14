В октябре Украина получит системы ПВО IRIS-T и NASAMS — Минобороны

В октябре в Украину будут доставлены современные системы ПВО IRIS-T и NASAMS. Об этом во время телемарафона сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Он рассказал также, что сейчас украинские военные обучаются работе с этим вооружением.



Резников рассказал, что у армии РФ осталось 300 иранских дронов, но Кремль планирует закупать это оружие и в дальнейшем, в частности, сейчас осуществлют попытки купить у Ирана 2000 единиц этой техники. По его словам, Украина разрабатывает системы их подавления, в этих процессы вовлечены ряд стран-партнеров.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что армия РФ израсходовала две трети своего арсенала ракет.