У жовтні Україна отримає системи ППО IRIS-T та NASAMS — Міноборони

У жовтні в Україну будуть доставлені сучасні системи ППО IRIS-T та NASAMS від партнерів. Про це під час телемарафону повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.



Він розповів також, що зараз українські військові навчаються працювати з цим озброєнням.



Рєзніков зазначив, що в армії РФ залишилося 300 іранських дронів, але Кремль планує закуповувати цю зброю і надалі, зокрема, зараз здійснюють спроби купити у Ірану 2 тисячі одиниць цієї техніки. За його словами, Україна розробляє системи їх придушення, до цих процесів залучені країни-партнери.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що армія РФ витратила дві третини свого арсеналу ракет.