Российские войска уничтожили ракетами две школы в Запорожской области

Российские войска ракетным обстрелом уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушения подверглись также частные дома вокруг», — написал он в Telegram.



Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье. Пострадавших нет.



Старух отметил, что тактика оккупантов — «убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома».



«Мы выстоим и дадим отпор... Все разрушенное отстроим», — заявил глава администрации.