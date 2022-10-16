Російські війська знищили ракетами дві школи у Запорізькій області

Російські війська ракетним обстрілом знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



«Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо», — написав він у Telegram.



Також ракетами було зруйновано школу у Добропіллі. Постраждалих немає.



Старух зазначив, що тактика окупантів — «убивати беззахисних мирних людей і знищувати школи, лікарні, будинки».



«Ми вистоємо і дамо відсіч... Усе зруйноване відбудуємо», — заявив глава адміністрації.