Более 11 тысяч домов разрушено в Луганской области

Российские оккупанты разрушили в Луганской области более 11 тысяч домов и 600 инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что, по предварительным данным, в результате обстрелов в регионе повреждены и разрушены:

- 11 200 домов;

- 479 промышленных предприятий;

- 167 учебных заведений;

- 115 заведений культуры;

- 64 больницы;

- 48 объектов жизнеобеспечения;

- 37 админзданий;

- 18 спортивных объектов;

- 7 вокзалов;

- 6 заведений соцзащиты.



«Больше всего страдает от нанесенных россиянами артиллерийских обстрелов и бомбардировок жилая застройка. По приблизительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб», — уточнил Гайдай.