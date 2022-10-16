Более 11 тысяч домов разрушено в Луганской области

Российские оккупанты разрушили в Луганской области более 11 тысяч домов и 600 инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что, по предварительным данным, в результате обстрелов в регионе повреждены и разрушены:
- 11 200 домов;
- 479 промышленных предприятий;
- 167 учебных заведений;
- 115 заведений культуры;
- 64 больницы;
- 48 объектов жизнеобеспечения;
- 37 админзданий;
- 18 спортивных объектов;
- 7 вокзалов;
- 6 заведений соцзащиты.
«Больше всего страдает от нанесенных россиянами артиллерийских обстрелов и бомбардировок жилая застройка. По приблизительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб», — уточнил Гайдай.