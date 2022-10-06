Гайдай: В Луганской области сложнее контрнаступать, чем под Харьковом

В Луганской области российские войска готовятся к длительной обороне, «если она у них получится», заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Об этом свидетельствует то, что оккупанты окапываются, минируют дороги и здания, стягивают резервы.



Он также подтвердил, что украинские военные освободили село Грековка в Луганской области. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины. Особенно «горячо» в районе Кременной, куда российские войска стягивают основные силы.



По словам Гайдая, оккупанты бежали из-под Харькова и Лимана на территорию Луганской области, поэтому выбить их оттуда будет труднее. Также оккупанты готовы к контрнаступлению ВСУ, то есть в отличие от Хорькового направления здесь для уже не будет неожиданности.

Интервью с главой Луганской ОВА: «Надеюсь, через 3-4 месяца Луганщина будет свободна». Интервью с Сергеем Гайдаем