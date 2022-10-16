Понад 11 тисяч будинків зруйновано у Луганській області

Російські окупанти зруйнували в Луганській області понад 11 тисяч будинків та 600 інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілів у регіоні пошкоджено та зруйновано:

- 11 200 будинків;

- 479 промислових підприємств;

- 167 навчальних закладів;

- 115 закладів культури;

- 64 лікарні;

- 48 об'єктів життєзабезпечення;

- 37 адмінбудівель;

- 18 спортивних об'єктів;

- 7 вокзалів;

- 6 закладів соцзахисту.



«Найбільше страждає від завданих росіянами артилерійських обстрілів та бомбардувань житлова забудова. За приблизними оцінками, частково або повністю зруйновано 3188 багатоповерхових будинків та 8100 приватних садиб», — уточнив Гайдай.