Войска РФ обстреляли терминал по перегрузке подсолнечного масла в Николаеве

Российские войска ночью 17 октября обстреляли дронами-камикадзе терминал по перегрузке подсолнечного масла в Николаеве, повреждены емкости для его хранения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



По его словам, зафиксировано два «прилета» по территории предприятия.



Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне ранее уже обстреливали данный терминал крылатыми ракетами.



«Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе Николаев», - сообщил он на своей странице в Facebook.



По его данным, пожарные боролись с пламенем несколько часов, ситуация остается сложной из-за вытекания подсолнечного масла из цистерн.



Согласно данным компании Stark Shipping за 2020 год, терминалы «Эвери» и UPSS в Николаеве занимали соответственно 21,9% и 13,1% украинского рынка перевалки подсолнечного масла.