Війська РФ обстріляли термінал з перевантаження соняшникової олії в Миколаєві

Російські війська вночі 17 жовтня обстріляли дронами-камікадзе термінал перевантаження соняшникової олії в Миколаєві, пошкоджено ємності для її зберігання. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



За його словами, зафіксовано два «прильоти» територією підприємства.



Прес-офіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук повідомив , що росіяни раніше вже обстрілювали цей термінал крилатими ракетами.



«Вдруге російські нацисти влучили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України. 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у Миколаєві», - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.





За його даними, пожежники боролися з полум'ям кілька годин, ситуація залишається складною через витікання олії з цистерн.



За даними компанії Stark Shipping за 2020 рік, термінали «Евері» та UPSS у Миколаєві займали відповідно 21,9% та 13,1% українського ринку перевалки соняшникової олії.