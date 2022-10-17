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В деоккупированном Лимане эксгумированы тела 35 военных и 152 гражданских

17 октября 2022, 15:42

В деоккупированном Лимане эксгумированы тела 35 военных и 152 гражданских

В освобожденном от российских войск Лимане, по состоянию на 17 октября, найдено 43 захоронения, эксгумированы тела 35 военных и 152 гражданских. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine сообщила пресс-офицер полиции Донбасса Александра Гаврилко.

Она отметила, что в городе есть как большие массовые захоронения, так и единичные, в огородах и дворах.

«34 военных ВСУ были эксгумированы на массовом захоронении в Лимане. За последние сутки мы эксгумировали тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских, сейчас у нас 152 человека эксгумированы - это и в местах массового захоронения, и в единичных могилах. Но эта цифра растет даже сейчас, пока мы с вами говорим, количество эксгумированных увеличивается», - сообщила Александра Гаврилко.

Травмы умерших, по его словам, получены в основном в результате обстрелов и взрывов, однако есть и тела с признаками насильственной смерти.

Также она рассказала, что тенденции возвращения жителей в деоккупированный Лиман нет.

15 октября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что с 24 февраля в регионе в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1002 мирных жителя, еще 2402 человека получили ранения. 

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