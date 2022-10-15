За сутки — двое: На Донетчине из-за обстрелов погибли более тысячи человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Обе смерти зафиксированы в Бахмуте. Еще шесть человек ранены: по два — в Бахмуте и Красногоровке, по одному — в Максимильяновке и Хромово.



«В Лимане обнаружили еще шесть гражданских, убитых россиянами во время оккупации», — проинформировал Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1002 мирных жителя. 2402 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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