У деокупованому Лимані ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних

У звільненому від російських військ Лимані, станом на 17 жовтня, знайдено 43 поховання, ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine повідомила прес-офіцер поліції Донбасу Олександра Гаврилко.



Вона зазначила, що у місті є як великі масові поховання, так і поодинокі.



«34 військові ЗСУ були ексгумовані на масовому похованні в Лимані. За останню добу ми ексгумували тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Щодо цивільних, зараз у нас 152 особи ексгумовані - це і в місцях масового поховання, і в поодиноких могилах. Але ця цифра зростає навіть зараз, поки ми з вами говоримо, кількість ексгумованих зростає», - повідомила Олександра Гаврилко.



Травми померлих, за її словами, отримані здебільшого внаслідок обстрілів та вибухів, проте є й тіла з ознаками насильницької смерті.



Також вона розповіла, що тенденції повернення мешканців до деокупованого Лимана немає.

15 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що з 24 лютого в регіоні в результаті повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1002 мирних мешканця, ще 2402 особи отримали поранення.