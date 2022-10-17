В группировке «ДНР» сообщили об обмене пленными по формуле «110 на 110»

Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Он сказал, что «мы Киеву отдаём в основном женщин».



На территорию подконтрольную группировке «ДНР», по его словам, возвращается «80 гражданских моряков» и 30 военных из группировок «ДНР», «ЛНР», а также из РФ.

13 октября глава секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Роман Романюк сообщил, что украинцы, вернувшиеся из российского плена благодаря обмену, подвергались издевательствам со стороны оккупантов, а 90% из них имеют существенную потерю веса.