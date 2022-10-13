90% украинцев, вернувшихся из плена, страдают анорексией — Офис омбудсмена

Украинцы, вернувшиеся из российского плена благодаря обмену, подвергались издевательствам со стороны оккупантов, а 90% из них имеют существенную потерю веса. Об этом рассказал глава секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Роман Романюк «Волынской службе новостей».



«90% всех вернувшихся пленных имеют огромную потерю веса, над ними просто издевались, избивали. Можно много ужасных вещей говорить, но элементарно – их не кормили или кормили водой. Это ужас. 90% всех военнопленных страдают анорексией – это ненормально и является нарушением всех прав», — сказал Романюк.



Офис омбудсмена активно вовлечен и включен в переговорные процессы по обмену пленными, они проходят при поддержке и содействии омбудсмена Дмитрия Лубинца. При этом Романюк отмечает, что переговоры с россиянами идут крайне сложно. По его словам, почти больше половины лета обменов не было, поскольку «та сторона категорически отказывается от любых обменов и процессов».



«Именно благодаря, скажу прямо, большому старанию лично президента Зеленского этот обмен 215 человек произошел», — добавил Романюк.



Глава Секретариата омбудсмена рассказал, что контрнаступление ВСУ позволило существенно увеличить обменный фонд на тысячи людей.



«Вооруженные силы вели активные наступательные операции: Изюм, Лиман, Балаклея. Понятно, что многих уничтожили, но тоже многих захватили в плен. Россияне сдаются, побродив по полям трое-пятеро суток, не понимая, кто они и что они», — уточнил Романюк.

Романюк не назвал количество пленных оккупантов, но подчеркнул, что их немало.

13 октября стало известно о том, что из российского плена удалось освободить еще 20 человек.



11 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из плена 32 офицеров, сержантов и солдат ВСУ.