Угрупування «ДНР» повідомляє про обмін полоненими за формулою «110 на 110»

Сьогодні відбувається обмін за формулою 110 на 110. Про це повідомив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



Він сказав, що «ми Києву віддаємо переважно жінок».



На територію підконтрольну угрупованню «ДНР», за його словами, повертається «80 цивільних моряків» та 30 військових із угруповань «ДНР», «ЛНР», а також із РФ.

13 жовтня голова секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Роман Романюк повідомив , що українці, які повернулися з російського полону завдяки обміну, зазнавали знущань з боку окупантів, а 90% з них мають суттєву втрату ваги.