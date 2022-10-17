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Из опасных районов Днепропетровщины и Запорожья эвакуировали 400 маломобильных людей

17 октября 2022, 16:18

Из опасных районов Днепропетровщины и Запорожья эвакуировали 400 маломобильных людей

Из опасных районов Днепропетровской области и Запорожья 16 октября эвакуировали около 400 маломобильных людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

«В Хмельницкую область прибыли 129 подопечных Запорожского гериатрического пансионата. На новом месте им создали условия для пребывания, лечения, обеспечили уход. С Днепропетровщины эвакуировали 215 человек», - говорится в сообщении.

Минреинтеграции совместно с областными военными администрациями разработало программу эвакуации социально уязвимых людей из всех прифронтовых регионов. Она предусматривает бесплатную эвакуацию, размещение, содержание, медицинский уход, а также работу социальных работников.

Реализация программы осуществляется при поддержке Международной организации по миграции (МОМ).

Звонки от желающих эвакуироваться принимают по номеру 15-48.

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