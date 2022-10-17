З небезпечних районів Дніпропетровщини та Запоріжжя евакуювали 400 маломобільних людей

Із небезпечних районів Дніпропетровської області та Запоріжжя 16 жовтня евакуювали близько 400 маломобільних людей. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.



«До Хмельницької області прибули 129 підопічних Запорізького геріатричного пансіонату. На новому місці їм створили умови для перебування, лікування, забезпечили догляд. З Дніпропетровщини евакуювали 215 людей», - йдеться у повідомленні.



Мінреінтеграції спільно з обласними військовими адміністраціями розробило програму евакуації соціально вразливих людей із усіх прифронтових регіонів. Вона передбачає безкоштовну евакуацію, розміщення, утримання, медичний догляд та роботу соціальних працівників.



Реалізація програми здійснюється за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ).



Дзвінки від охочих евакуюватися приймають за номером 15-48.