В России военный самолет упал на жилой дом

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске (РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.



«У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома – Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе», – сказал собеседник российского агентства ТАСС. Другой житель уточнил, что в этом жилом здании девять этажей.



По данным Telegram-канала «112», предварительно, два пилота успели катапультироваться. Борт упал при взлете с местного аэродрома.



В министерстве обороны РФ подтвердили падение самолета на жилой дом. По данным ведомства, воздушное судно потерпело крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.



По данным спасательной службы Кубани, площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены четыре этажа многоэтажки.