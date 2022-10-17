СМИ: Среди погибших солдат на полигоне под Белгородом было двое украинцев из Херсона

Среди погибших в результате стрельбы на военном полигоне в Солоте Белгородской области РФ есть двое жителей Херсонской области. Об этом сообщает проект ASTRA, но без ссылки на источники данных.



В списке есть два человека из Украины — Вячеслав Тиняков и Виктор Кириченко из Херсонской области. В публикации говорится, что они были добровольцами, однако подтверждений тому, были ли они призваны в рамках «частичной мобилизации» или пошли служить добровольно, нет.

15 октября на полигоне в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой, по информации минобороны России, 11 человек были убиты и 15 ранены. Там инцидент назвали «терактом», который совершили «двое граждан одной из стран СНГ».



Стрельба на полигоне могла произойти из-за конфликта на религиозной почве.