Пилота отправили в военкомат прямо из самолета — мобилизация в России

В Уфе (РФ) мобилизовали второго пилота, который готовился выполнить рейс авиакомпании Azur Air в Анталью. О том, что мужчину «вызвали в военкомат» прямо из самолета, рассказал один из пассажиров, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на местное издание.



Известно, что вылет самолета был запланирован на 05:20, но его пришлось отсрочить до 14:00, так как по громкой связи было объявлено, что вылет отменяется, так как второй пилот мобилизован и ему запрещено пересекать границы. Пассажиров попросили покинуть борт.



«В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет», — сообщили по громкой связи.



Аэропорт не комментирует ситуацию.

Владимир Путин сообщил, что мобилизационные мероприятия в РФ планируют завершить за полмесяца. По его словам, по состоянию на 14 октября из запланированных 300 тысяч россиян мобилизовано 222 тысячи.



Около 500 мобилизованных в России мужчин рассказали, что их не приписали ни к одному подразделению и бросили с неучтенными автоматами и боевыми патронами в Белгородской области.



На контрольно-пропускном пункте в Счастье Луганской области оккупанты держат около 200 добровольцев и мобилизованных, которые вышли из Дробышево — освобожденного украинскими силами.