У Росії військовий літак упав на житловий будинок

Військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську (РФ). Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на єдину диспетчерську службу міста.



«У нас літак упав на місто. Єйськ. У районі житлового будинку Комуністична, будинок 20/1. Швидкі та пожежні їдуть з усього міста, гелікоптери у повітрі», – сказав співрозмовник російського агентства ТАСС. Інший мешканець уточнив, що у цій житловій будівлі дев'ять поверхів.



За даними Telegram-каналу «112», попередньо два пілоти встигли катапультуватися. Борт упав під час зльоту з місцевого аеродрому.



У міністерстві оборони РФ підтвердили падіння літака на житловий будинок. За даними відомства, повітряне судно зазнало аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту. Причиною катастрофи стало спалах одного з двигунів під час зльоту.



За даними рятувальної служби Кубані, площа пожежі становить близько 2 тисячі квадратних метрів. Вогнем охоплено чотири поверхи багатоповерхівки.