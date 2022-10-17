У Росії військовий літак упав на житловий будинок

17 жовтня 2022, 19:15

У Росії військовий літак упав на житловий будинок

Військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську (РФ). Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на єдину диспетчерську службу міста.

«У нас літак упав на місто. Єйськ. У районі житлового будинку Комуністична, будинок 20/1. Швидкі та пожежні їдуть з усього міста, гелікоптери у повітрі», – сказав співрозмовник російського агентства ТАСС. Інший мешканець уточнив, що у цій житловій будівлі дев'ять поверхів.

За даними Telegram-каналу «112», попередньо два пілоти встигли катапультуватися. Борт упав під час зльоту з місцевого аеродрому.

У міністерстві оборони РФ підтвердили падіння літака на житловий будинок. За даними відомства, повітряне судно зазнало аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту. Причиною катастрофи стало спалах одного з двигунів під час зльоту.

За даними рятувальної служби Кубані, площа пожежі становить близько 2 тисячі квадратних метрів. Вогнем охоплено чотири поверхи багатоповерхівки.

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