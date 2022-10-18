В деоккупированном Лимане полицейские эксгумировали тела 5 убитых детей

В освобожденном от российских оккупантов Лимане правоохранители эксгумировали тела 5 убитых детей. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.



«Четверо детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов», - написали правоохранители.

Из стихийных могил извлечены тела девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две девочки являются сестрами. После судебно-медицинской экспертизы, как отметили в полиции, детей перезахоронят.

Также в полиции сообщили, что по состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя. Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлен.

«На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако эти данные не окончательны, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях», - рассказали полицейские.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в области за сутки под обстрелами погибли шесть человек, 8 были ранены.