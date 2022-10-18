У деокупованому Лимані поліцейські ексгумували тіла 5 убитих дітей

У звільненому від російських окупантів Лимані правоохоронці ексгумували тіла 5 убитих дітей. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.



«Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів», - написали правоохоронці.

З стихійних могил вилучено тіла дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Дві дівчинки є сестрами. Після судово-медичної експертизи, як зазначили у поліції, дітей перепоховають.

Також у поліції повідомили, що станом на ранок 18 жовтня у Краматорському районі ексгумували 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного жителя. Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, 6 осіб не встановлено.

«На визволених територіях виявлено 45 поховань, із них 33 - в Святогірську та 12 - в Лимані. Однак ці дані не є остаточними, оскільки щодня поліція отримує від мешканців інформацію про нові могили. Тільки за останні дні стало відомо про ще 17 таких захоронень», - розповіли поліцейські.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в області за добу під обстрілом загинуло шестеро людей, 8 було поранено.