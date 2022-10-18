Число погибших в результате падения бомбардировщика в российском Ейске выросло до 13 человек

Количество погибших в результате падения бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома в российском Ейске увеличилось до 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.



«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», — сказал представитель министерства.



В ходе поисковой операции удалось спасти 68 человек, более 360 человек были эвакуированы, добавили в МЧС.

Бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Пилоты катапультировались. Причиной падения самолета стала неисправность одного из двигателей, сообщили Минобороны РФ.



Топливо упавшего самолета разлилось и загорелось, огонь перекинулся на ближайший жилой дом. В нем пострадали как минимум 72 квартиры в двух подъездах, заявили в МЧС.