Падение военного самолета в Ейске: чиновники РФ заявляют о трех погибших

В результате пожара в девятиэтажке Ейска (РФ), на которую упал военный самолет, погибли минимум три человека. Об этом заявила Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.



«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжелые — семь взрослых и один ребeнок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших», — написала Минькова в Telegram.



При этом пресс-служба МЧС России сообщает, что «по данным на настоящее время, в результате чрезвычайного происшествия пострадал 21 человек, подтверждена гибель двух человек».



Ранее сообщалось, что вечером 17 октября военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске.



В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что пожар после падения самолета полностью охватил один из подъездов многоэтажного дома в Ейске, «повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир».