Число загиблих внаслідок падіння бомбардувальника в російському Єйську зросло до 13 осіб

18 жовтня 2022, 09:55

Число загиблих внаслідок падіння бомбардувальника в російському Єйську зросло до 13 осіб

Кількість загиблих внаслідок падіння бомбардувальника Су-34 у дворі житлового будинку у російському Єйську збільшилася до 13 людей. Про це повідомила прес-служба МНС Росії, повідомляє ТАСС.

«Рятувальники завершили розбір завалів. У ході пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 10 загиблих. Таким чином, загальна кількість загиблих становила 13 осіб, у тому числі троє дітей. 19 людей постраждали внаслідок НС», — сказав представник міністерства.

У ході пошукової операції вдалося врятувати 68 людей, понад 360 людей було евакуйовано, додали в МНС.

Бомбардувальник Су-34 впав у дворі житлового будинку в Єйську увечері 17 жовтня. Пілоти катапультувалися. Причиною падіння літака стала несправність одного із двигунів, повідомили Міноборони РФ.

Паливо літака розлилося і спалахнуло, вогонь перекинувся на найближчий житловий будинок. У ньому постраждали щонайменше 72 квартири у двох під'їздах, заявили в МНС.

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