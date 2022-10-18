«ДНР»: В результате обстрелов за сутки погибли три человека, 14 ранены

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов погибли 3 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Утверждается, что под обстрелами были 13 населенных пунктов. Повреждены 34 домостроения и 7 объектов гражданской инфраструктуры.



Ранее глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей, восемь ранены.