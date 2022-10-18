«ДНР»: Внаслідок обстрілів за добу загинуло троє людей, 14 поранено

Минулої доби на окупованій території Донецької області в результаті обстрілів загинули 3 людини і ще 14 мирних жителів отримали поранення. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Стверджується, що під обстрілом було 13 населених пунктів. Пошкоджено 34 домобудівництва та 7 об'єктів цивільної інфраструктури.



Раніше голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив , що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів, вісім поранено.