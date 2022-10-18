Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вносит на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Об этом он заявил во время брифинга, передает «Укринформ».



Министр подчеркнул, что действия Ирана – это «подлость и вранье, которое мы не будем терпеть».



«Ведь все эти действия Иран сделал, параллельно рассказывая нам о том, что он против войны и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной», - указал Кулеба.



Министр добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но после того, как Иран стал соучастником преступления агрессии и преступлений России на украинской территории, Киев займет очень четкую и честную позицию.



«Прекрати Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении всего комплекса отношений», – сказал глава МИД.



Издание The Washington Post сообщило, что Иран собирается передать России баллистические ракеты класса «земля – земля» для войны против Украины. К такому выводу пришла разведка одного из союзных США государств, рассказали изданию два американских чиновника.