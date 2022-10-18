Кулеба вносить на розгляд президента пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном

18 жовтня 2022, 15:58

Кулеба вносить на розгляд президента пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вносить на розгляд президента України Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном. Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

Міністр наголосив, що дії Ірану – це «підлість і брехня, яку ми не терпітимемо».

«Адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин із Україною», - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії та злочинів Росії на українській території, Київ займе дуже чітку та чесну позицію.

«Припини Іран постачати зброю Росії – говоритимемо про відновлення всього комплексу відносин», – сказав глава МЗС.

Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу «земля – земля» для війни проти України. Такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, розповіли виданню два американські чиновники.

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