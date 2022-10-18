Число погибших в Ейске после падения истребителя увеличилось до 14 человек

Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в российском Ейске увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и губернатора региона Вениамина Кондратьева.



Четырнадцатый погибший в доме в Ейске находился под двигателем самолета, сообщил губернатор.



Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились.



Кроме того, эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению. Его не будут сносить, зданию не грозит обрушение, подчеркнул Кондратьев.

Бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Пилоты катапультировались. Причиной падения самолета стала неисправность одного из двигателей, сообщили Минобороны РФ.



Топливо упавшего самолета разлилось и загорелось, огонь перекинулся на ближайший жилой дом. В нем пострадали как минимум 72 квартиры в двух подъездах, заявили в МЧС.