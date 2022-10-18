Число загиблих у Єйську після падіння винищувача збільшилося до 14 осіб

Число загиблих після пожежі в будинку через падіння літака в російському Єйську збільшилося до 14 людей. Про це повідомляє «РІА Новини» з посиланням на Міністерство цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Краснодарського краю та губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва.



Чотирнадцятий загиблий у будинку перебував під двигуном літака, повідомив губернатор.



Він додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці події завершились.



Крім того, експерти визнали потерпілий будинок придатним для відновлення. Його не зноситимуть, будівлі не загрожує обвалення, наголосив Кондратьєв.

Бомбардувальник Су-34 впав у дворі житлового будинку в Єйську увечері 17 жовтня. Пілоти катапультувалися. Причиною падіння літака стала несправність одного із двигунів, повідомили Міноборони РФ.



Паливо літака розлилося і спалахнуло, вогонь перекинувся на найближчий житловий будинок. У ньому постраждали щонайменше 72 квартири у двох під'їздах, заявили в МНС.