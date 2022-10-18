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Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией

18 октября 2022, 17:16

Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией

Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией. Об этом сообщил член фракции «Слуга народа» Александр Бакумов.

Принятие соответствующего проекта постановления № 8132 поддержали 278 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

«Украинский парламент признал Чеченскую республику временно оккупированной Россией и осудил геноцид чеченского народа», – написал он.

Как отметается в тексте принятого заявления, украинский парламент осуждает международные преступления, совершенные Россией во время первой (1994-1996) и второй (1999-2009) войн против Чеченской Республики Ичкерия, политику геноцида чеченского народа, подражая преступные действия царского режима 1817-1864 годов и советской власти 1944 года.

Рада призвала государства-члены ООН и международные организации обеспечить независимое и непредвзятое расследование международных преступлений, совершенных на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия и привлечение к ответственности виновных лиц.

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