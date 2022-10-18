Германия передаст Украине «большой пакет» военной техники до конца года

До конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные ракетные системы залпового огня, бронированные машины и многое другое. Об этом заявила министерка обороны Германии Кристине Ламбрехт на Берлинском внешнеполитическом форуме, передает Spiegel.



По ее словам, немецкая сторона передаст Украине бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладчики, гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО и антидронные системы.



«Мы будем поддерживать Украину в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет на подходе», - отметила Ламбрехт.



Она добавила, что Германия готова поставлять то, что будет согласовано с союзниками.



Сейчас, по оценке Ламбрехт, Украина больше всего нуждается в средствах ПВО, а также артиллерии.