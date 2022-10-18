Німеччина передасть Україні «великий пакет» військової техніки до кінця року

До кінця 2022 року Німеччина поставить Україні додаткові ракетні системи залпового вогню, броньовані машини та багато іншого. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт на Берлінському зовнішньополітичному форумі, передає Spiegel.



За її словами, німецька сторона передасть Україні броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладачі, гаубиці Panzerhaubitze 2000, РСЗВ та антидронні системи.



«Ми підтримуватимемо Україну в питанні розмінування. Одним словом – величезний пакет на підході», - зазначила Ламбрехт.



Вона додала, що Німеччина готова постачати те, що буде узгоджено із союзниками.



Зараз, за оцінкою Ламбрехт, Україна найбільше потребує засобів ППО, а також артилерії.