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Чтобы соединить Ростов и Крым: В Мариуполе оккупанты строят переправу через Кальмиус

18 октября 2022, 18:48

Чтобы соединить Ростов и Крым: В Мариуполе оккупанты строят переправу через Кальмиус

В оккупированном Мариуполе В оккупированном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе в первых числах ноября планируют открыть временную переправу через реку Кальмиус.

Как сообщил назначенный захватчиками «мэр» города Константин Иващенко в Telegram, пост-мост планируется восстановить в ближайшие два года.

При этом, по его словам, временную переправу, соединяющую левый берег с центром Мариуполя, возводят строители из Санкт-Петербурга.

«На объекте заняты порядка 60 специалистов и 14 единиц техники. Уже подготовлены опоры, собирается верх пролетного строения и сама проезжая часть. На данном этапе выполнена половина всех необходимых работ... Новая переправа станет частью маршрута, соединяющего в одну логистическую цепочку транспортные потоки между Ростовом-на-Дону, Херсоном и Крымом», — отметил Иващенко.

Он добавил, что мост также разгрузит движение в направлении Левобережья через Ильичевский район и уменьшит нагрузку на единственный действующий мост между двумя частями города.

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