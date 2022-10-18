Чтобы соединить Ростов и Крым: В Мариуполе оккупанты строят переправу через Кальмиус

В оккупированном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе в первых числах ноября планируют открыть временную переправу через реку Кальмиус.



Как сообщил назначенный захватчиками «мэр» города Константин Иващенко в Telegram, пост-мост планируется восстановить в ближайшие два года.



При этом, по его словам, временную переправу, соединяющую левый берег с центром Мариуполя, возводят строители из Санкт-Петербурга.



«На объекте заняты порядка 60 специалистов и 14 единиц техники. Уже подготовлены опоры, собирается верх пролетного строения и сама проезжая часть. На данном этапе выполнена половина всех необходимых работ... Новая переправа станет частью маршрута, соединяющего в одну логистическую цепочку транспортные потоки между Ростовом-на-Дону, Херсоном и Крымом», — отметил Иващенко.



Он добавил, что мост также разгрузит движение в направлении Левобережья через Ильичевский район и уменьшит нагрузку на единственный действующий мост между двумя частями города.