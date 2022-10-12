Россияне захватили оборудование украинского производителя неона в Мариуполе

Российские оккупанты захватили мощности украинского предприятия в Мариуполе, которое владело уникальным оборудованием для производства неона. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.



Как рассказал представитель компании «Ингаз» Александр Кацюба, россияне разворовали оборудование предприятия. Также стало известно о том, что оккупанты собираются возобновить производство неона, используя украденные мощности.



Кацюба уточнил, что руководство выехало на подконтрольную территорию Украины, поэтому любые действия на территории предприятия или использование его оборудования незаконны.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сделал акцент на том, что международному сообществу следует принять во внимание как военные, так и экономические преступления, совершенные Россией, которая оккупировала город.



«Российские оккупанты – это варвары, нарушающие все международные законы и нормы цивилизованного мира. Они грабят людей и предприятия на оккупированных территориях. Вывозят оборудование и даже детские площадки. Ведут себя как рэкетиры из 90-х. Подобным действиям должны дать соответствующую квалификацию и жестко отвечать», — подытожил Бойченко.

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